العثور على صيدلى مقتولاً داخل مزرعته فى الإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم السبت، على صيدلى مقتولاً داخل مزرعته، بعد أن تقدم شقيقه ببلاغ يفيد بعدم استجابة الصيدلى له.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث، يفيد بالعثور على جثة صيدلى داخل مزرعته بدائرة مركز أبو صوير، مقتولاً بسكين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة السيد عبد العليم طبيب صيدلى بمنطقة مفارق أبو صوير داخل مزرعته.

وبسؤال شقيق الصيدلى، قال إن شقيقى اشترى تلك المزرعة منذ فترة قصيرة ليستجم بها، وبعد وصوله للمزرعة حضرت اليوم لزيارته فلم يستجيب لى، ولم يفتح الباب، مما دفعنى للاتصال بالشرطة، خاصة أن سيارة شقيقى موجودة فتم العثور عليه مقتولاً وملقى على أحد الكراسى الخاصة بالمنزل، وفى رقبته سكينًا.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، إنه جارى القبض على الجناة وفحص الجيران والمقربين من الصيدلى لكشف لغز جريمة القتل، خاصة أن جميع متعلقاته الشخصية وجدت بجانبه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.

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