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حبس عاطل طعن ابنة شقيقه بسبب علاقتها الآثمة مع شقيقها من الأم بالسلام

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حبس عاطل طعن ابنة شقيقه بسبب علاقتها الآثمة مع شقيقها من الأم بالسلام حبس عاطل طعن ابنة شقيقه بسبب علاقتها الآثمة مع شقيقها من الأم بالسلام
أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار يوسف النمر بحبس عاطل بتهمة الشروع فى قتل ابنة شقيقه بأن سدد لها الطعنات بواسطة سكين، بينما سكب الزيت المغلى على أخيها من الأم، عقب اكتشافه علاقتهما الآثمة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة، بينما يرقد المجنى عليهما مصابين بالمستشفى لتلقى الإسعافات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، إخطارا من مستشفى السلام العام، باستقبال كلا من "سعدية ع ع" 22 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح طعنى بالبطن، وأخيها من الأم "أحمد ن م" 28 سنة، عامل، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، وبسؤال المجنى عليهما اتهما عم الأولى "عيد ع ح" 53 سنة، عاطل، بإحداث إصابتهما لوجود خلافات مالية بينهم، فتم إعداد الأكمنة له، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، نظرا لاكتشافه وجود علاقة أثمه بينهما، وأقر بالتعدى على الأولى بسلاح أبيض "مطواة"، وإلقاء الزيت المغلى على الثانى محدثاً ما بهما من إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17125 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


>- بسبب علاقتهما الآثمة.. عاطل يطعن ابنة شقيقه ويلقى "زيت مغلى" على أخيها

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