برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تواجه موقفا عصيبا جدًا بسبب سوء تفاهم عابر لن تتخيل أنه قد يسبب هذه المشاكل ولكن ببعض النعومة والذكاء وبتجنب الانتقادات الكثيرة للآخرين يمكن أن تتخطى سوء التفاهم الذى تمر به.>لا تمارس ضغوطا كبيرة على شريك حياتك فى هذه الأيام فهو يمر بوقت عصيب وقد يؤدى هذا الضغط إلى هروبه من العلاقة بشكل نهائى وتخسر أنت وهو الكثير فحاول أن تتجنب المواجهة اليوم.>امنح صحتك المزيد من الاهتمام خاصة جهازيك المناعى والهضمى وحاول أن تتجنب تناول الأطعمة غير الصحية المليئة بالدهون والسكريات خاصة أن لياقتك البدنية ضعيفة للغاية وهذا يجعلك أكثر عرضة للإرهاق.>اليوم أنت فى حالة جيدة وممتلئ بالحماس والأفكار الإيجابية وعقلك يعمل بنشاط وتطرح بشكل مستمر أفكارا واقتراحات لاستراتيجيات جديدة واليوم سيكون مثمرا للغاية بالنسبة لك حتى لو فسدت بعض الأمور لا تأخذها بعين الاعتبار.