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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>تواجه موقفا عصيبا جدًا بسبب سوء تفاهم عابر لن تتخيل أنه قد يسبب هذه المشاكل ولكن ببعض النعومة والذكاء وبتجنب الانتقادات الكثيرة للآخرين يمكن أن تتخطى سوء التفاهم الذى تمر به.

على الصعيد العاطفي:


>لا تمارس ضغوطا كبيرة على شريك حياتك فى هذه الأيام فهو يمر بوقت عصيب وقد يؤدى هذا الضغط إلى هروبه من العلاقة بشكل نهائى وتخسر أنت وهو الكثير فحاول أن تتجنب المواجهة اليوم.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>امنح صحتك المزيد من الاهتمام خاصة جهازيك المناعى والهضمى وحاول أن تتجنب تناول الأطعمة غير الصحية المليئة بالدهون والسكريات خاصة أن لياقتك البدنية ضعيفة للغاية وهذا يجعلك أكثر عرضة للإرهاق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>اليوم أنت فى حالة جيدة وممتلئ بالحماس والأفكار الإيجابية وعقلك يعمل بنشاط وتطرح بشكل مستمر أفكارا واقتراحات لاستراتيجيات جديدة واليوم سيكون مثمرا للغاية بالنسبة لك حتى لو فسدت بعض الأمور لا تأخذها بعين الاعتبار.

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مصر 365

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