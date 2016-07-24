برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/7/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>اليوم سوف تكون قادرا على التوصل إلى حل ناجع للمشاكل المالية الخاصة بك، والحياة العملية لمواليد برج العذراء فى طريقها للاستقرار.> سيعبر شخص قريب لك عن مشاعره تجاهك لكن من خلال تصرفاته وأفعاله، لا تتسرع فى اتخاذ أى قرار يخص حياتك العاطفية .>لمواليد برج العذراء قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاج مرح وذلك بسبب الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن اليوم عليك قضاء بعض الوقت فى المنزل و تناول الطعام الصحى ، من جهة أخرى سلسلة من المفاجآت فى الطريق إليك فكن أكثر تفاؤلا.