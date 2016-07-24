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برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/7/2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/7/2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/7/2016

على الصعيد المهني:


>اليوم سوف تكون قادرا على التوصل إلى حل ناجع للمشاكل المالية الخاصة بك، والحياة العملية لمواليد برج العذراء فى طريقها للاستقرار.

على الصعيد العاطفي:


> سيعبر شخص قريب لك عن مشاعره تجاهك لكن من خلال تصرفاته وأفعاله، لا تتسرع فى اتخاذ أى قرار يخص حياتك العاطفية .

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العذراء قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاج مرح وذلك بسبب الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن اليوم عليك قضاء بعض الوقت فى المنزل و تناول الطعام الصحى ، من جهة أخرى سلسلة من المفاجآت فى الطريق إليك فكن أكثر تفاؤلا.

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مصر 365

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