أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>هذا هو الوقت الأسعد لمن هم فى المهن المتعلقة بالصحة مثل الأطباء أو الممرضات أو مديرى المستشفيات، أو حتى طلاب الطب، فهؤلاء سيحققون درجة عالية من النجاح فى مجال عملهم وينجزون خطوات كبيرة فى حياتهم المهنية.

على الصعيد العاطفي:


>خلال اليوم تجرى اتصالات جديدة قد تحمل لك تطورات على الصعيد العاطفي، سواء من خلال تكوين صداقات جديدة أو إعادة التواصل بأصدقاء قدامى فى الحالتين سيحملان لك بعض المفاجآت بشأن شريك حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>ضغوط العمل تسبب لك مشاكل كثيرة على الصعيد النفسى والصحى فمشاكلك مع الصداع وحتى آلام القولون العصبى سببها التوتر يمكنك تخفيف كل هذا بقضاء وقت ممتع مع أسرتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>تعيش تجربة مثيرة اليوم فى مجال العمل وتحصل على معلومات جديدة تجعلك فى موقف قوى فحاول استثمارها بذكاء ولا تهدر هذه الفرصة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى