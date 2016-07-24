برج العقرب حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>هذا هو الوقت الأسعد لمن هم فى المهن المتعلقة بالصحة مثل الأطباء أو الممرضات أو مديرى المستشفيات، أو حتى طلاب الطب، فهؤلاء سيحققون درجة عالية من النجاح فى مجال عملهم وينجزون خطوات كبيرة فى حياتهم المهنية.>خلال اليوم تجرى اتصالات جديدة قد تحمل لك تطورات على الصعيد العاطفي، سواء من خلال تكوين صداقات جديدة أو إعادة التواصل بأصدقاء قدامى فى الحالتين سيحملان لك بعض المفاجآت بشأن شريك حياتك.>ضغوط العمل تسبب لك مشاكل كثيرة على الصعيد النفسى والصحى فمشاكلك مع الصداع وحتى آلام القولون العصبى سببها التوتر يمكنك تخفيف كل هذا بقضاء وقت ممتع مع أسرتك.>تعيش تجربة مثيرة اليوم فى مجال العمل وتحصل على معلومات جديدة تجعلك فى موقف قوى فحاول استثمارها بذكاء ولا تهدر هذه الفرصة