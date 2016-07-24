برج الأسد حظك اليوم الأحد 24\7\2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> احذر من العدو الخفى فى مكان عملك اليوم، الفرصة سانحة أمامه ليتحدث عنك بشكل سىء ومشين من خلفك، مكائد عديدة يدبرها لك أحد زملائك فى العمل، كن على حذر فالذى يملأ به رأس مديرك فى العمل قد يجعلك تفقد العمل وتتعرض لخصومات عديدة. الأسد على الصعيد العاطفي:

> تلتقى اليوم الشخص الذى كنت ترغب فى مقابلته الشهور الماضية، هذا الشخص مثير للاهتمام والإعجاب منذ فترة بالنسبة لك، ستخوض مغامرة الأيام المقبلة معه، حاول أن تمارس الحب معه بشكل عفوى، فأنت تحتاج لذلك وتحلم بهذا منذ فترة طويلة. الأسد على الصعيد الصحى:

> تعانى من أزمة نفسية كبيرة منذ أسابيع ماضية، هذه الأزمة أثرت بدورها على أعصابك، قد يرتفع ضغطك نتيجة الظروف التى تمر بها، هناك أخطاء ترتكبها بحق صحتك ستضرك كثيرًا، عليك التوجه لزيارة طبيبك فى أقرب وقت ممكن، فضغطك العالى سيمنعك من العمل لمدة أيام متتالية، حاول الابتعاد عن كل ما يسبب لك الضغط النفسى. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> تخوض تجربة مثيرة اليوم تدفعك لتحقيق شىء كنت تنوى عمله منذ فترة كبيرة، أزمة مالية فى طريقها للحل الأيام المقبلة، حاول أن تجلس مع زملائك وعائلتك حتى إذا كان لفترة قليلة من الوقت، الجلوس مع أسرتك سيفيدك كثيرًا.

شبكةعيونالإخبارية

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