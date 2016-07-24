أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الأحد 24\7\2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الأحد 24\7\2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 24\7\2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
>

احذر من العدو الخفى فى مكان عملك اليوم، الفرصة سانحة أمامه ليتحدث عنك بشكل سىء ومشين من خلفك، مكائد عديدة يدبرها لك أحد زملائك فى العمل، كن على حذر فالذى يملأ به رأس مديرك فى العمل قد يجعلك تفقد العمل وتتعرض لخصومات عديدة.

الأسد على الصعيد العاطفي:
>

تلتقى اليوم الشخص الذى كنت ترغب فى مقابلته الشهور الماضية، هذا الشخص مثير للاهتمام والإعجاب منذ فترة بالنسبة لك، ستخوض مغامرة الأيام المقبلة معه، حاول أن تمارس الحب معه بشكل عفوى، فأنت تحتاج لذلك وتحلم بهذا منذ فترة طويلة.

الأسد على الصعيد الصحى:
>

تعانى من أزمة نفسية كبيرة منذ أسابيع ماضية، هذه الأزمة أثرت بدورها على أعصابك، قد يرتفع ضغطك نتيجة الظروف التى تمر بها، هناك أخطاء ترتكبها بحق صحتك ستضرك كثيرًا، عليك التوجه لزيارة طبيبك فى أقرب وقت ممكن، فضغطك العالى سيمنعك من العمل لمدة أيام متتالية، حاول الابتعاد عن كل ما يسبب لك الضغط النفسى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>

تخوض تجربة مثيرة اليوم تدفعك لتحقيق شىء كنت تنوى عمله منذ فترة كبيرة، أزمة مالية فى طريقها للحل الأيام المقبلة، حاول أن تجلس مع زملائك وعائلتك حتى إذا كان لفترة قليلة من الوقت، الجلوس مع أسرتك سيفيدك كثيرًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى