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برج الميزان حظك اليوم الأحد 24/7/2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 24/7/2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 24/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الميزان تحتاج لجرعة كبيرة من التركيز، إذ ازداد توترك بمجرد تكليفك بمهام جديدة ، لا تتردد فى أن تعمل جاهدا للخروج من حالة الإحباط التى تعيش فيها حاليا .

على الصعيد العاطفي:


> الحب والرومانسية يشغلان عقلك هذه الفترة و هو ما يشجعك للبحث عن شريك رومانسى يقدرك ، فإنه حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات التى ستغير مجرى حياتك العاطفية .

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الميزان أنت الآن مضطر لإجراء عدد من الفحوصات الطبية الكبرى ، وهناك ضرورة لإحداث بعض التغيرات فى النظام الغذائى الخاص بك ونمط حياتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن هذا اليوم مناسب جدا بالنسبة لك ،إذ يمكنك أن تبدأ شيئا جديدا، والانتهاء من المشروع الذى استغل الكثير من وقتك .

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مصر 365

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