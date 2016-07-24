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برج الدلو حظك اليوم الأحد 24 يونيو 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 24 يونيو 2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 24 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>ستكون محط أنظار كل من حولك في العمل وستتحسن اوضاعك المالية كثيرا وهذا سيثير غيرة من حولك، حاول أن تضع حدود بينك وبين من حولك، وأن تركز جديا في الأشخاص الذين تعطيهم ثقتك.

على الصعيد العاطفي:


>قد تعرف معلومات جديدة عن شريك حياتك اليوم وستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة اليك، وفي الأغلب ستكون مفاجأة سعيدة، ستساعد هذه المفاجأة على حل الكثير من مشكلاتك، انتهز هذه الفرصة لقضاء وقت ممتع مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحي:


>اعتني بصحتك اليوم جيداً، فاذا كان لديك اطفال خذ احتياطاتك جيدا، فمن الممكن أن تصبح المشاكل الصحية البسيطة الان كشاكل كبيرة فيما بعد، فمن الأفضل لاتخاذ تدابير وقائية مسبقا. و تنظيم ما تأكله لأنها من المحتمل أن تجعل مزاجك سيء فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>قد تغير بعض ايدلوجياتك وطرق تفكيرك اليوم، لا تفكر بشكل مختلف ولا تستسلم لهذا الأمر اليوم فأنه سيؤثر بشدة بشكل سلبي على انطباعك على الآخرينالوقت المناسب لشراء سيارة جديدة وغيرها من الأصول لتفي باحتياجات المنزل.

الدلو الصحة والعافية برجك.
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مصر 365

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