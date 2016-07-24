برج السرطان حظك اليوم الأحد 23 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

.توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>اليوم هو وقت مناسب لاجراء بعض التغييرات في حياتك المهنية، لبعض الوقت كنت قد تعاني من شعور بالركود،فرص جديدة ومثيرة تفتح اليوم وتحتاج إلى اتخاذ خطوة إيجابية نحو المجهول فهذا يساعدك على تنشيط حياتك المهنية التي تساعد على تخفيف التوتر المتصلة والتي أثرت على صحتك في الآونة الأخيرة.>اليوم هو الوقت المثالي لتؤخذ خطوات ايجابية في علاقتك مع شريك حياتك. قد تقرر أن تؤسس عائلة. العزاب لديهم فرصة كبيرة للقاء شخص جديد الذي من المرجح أن يلعب دورا هاما في المستقبل.حاول أن تقضي وقت ممتع مع من تحبهم.>أنت ذاهب للحصول على المشورة يكون لها تأثير صحي جيد عليك وستكون من شخص قريب أو غريب عنك. سوف تستفيد بشكل ملحوظ من هذه النصيحة اليوم هو مثالي للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم. يجب أن تأخذ هذا الوقت الذهاب لجلسات اليوغا>اليوم هو يوم سعيد عليك، فسوف تنتهي من التوجس الذي كنت تعامي منه. قد تسبب هذا التوجس في بعض الخلل في السلام والوئام في المنزل أو في مكان العمل.

السرطان الصحة والعافية برجك.

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