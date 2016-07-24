برج القوس حظك اليوم الأحد 24\7\2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> أشياء لا يجوز فعلها فى العمل تقوم بها بصورة دائمة وترفض التغيير من نفسك للسير على خطى زملائك، مجهودك كله يمكن أن يزول بسبب بعض التهور الذى يوجد فى شخصيتك، شخص أقل موهبة منك يتفوق عليك فى العمل وهذا شىء سىء لك، حاول أن تجتهد فى الفترة القادمة. القوس على الصعيد العاطفي:

> تستطيع اليوم سؤال نفسك عما تريده تحديدًا من هذه العلاقة، فإذا كنت ترغب فى الاستمرار فى العلاقة عليك أن تستمر لكن وفقًا لشروط معينة، أما إذا كنت ترغب فى الانفصال فيجب أن تنفصل فورًا، للمشاكل الكبيرة التى تحيط بك مع شريكك، شريك حياتك متهور وأنت معتاد على الشك، لذا حاول التقليل من هذا الشك. القوس على الصعيد الصحى:

>تضع نقطة اليوم عند كل العادات الخاطئة التى أحاطت بك طيلة الفترة الماضية، اليوم ستقرر السير على نظام غذائى معين وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، كنت قد تألمت الفترة الماضية بسبب التهابات اللثة التى أصابتك، عليك زيارة طبيب أسنان فورًا. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> اليوم هو يوم جنى ثمار عملك الشاق، قد تحصل على تمويل لمشروع جديد كنت ترغب فى عمله، ارتداء الألوان والبعد عن الملابس السوداء سيكون أفضل لك ولمن حولك أيضًا.

شبكةعيونالإخبارية

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