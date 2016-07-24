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برج الحمل حظك اليوم الأحد 24 / 7/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 24 / 7/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 24 / 7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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أجواء من التغيير تسيطر على محيطك المهنى، وتبدأ فى استعادة نشاطك بعد فترة من التوتر والإحباط، هناك بعض الأخطاء التى يتسبب فيها المحيطون بك، وتتحمل أنتَ مسئوليتها، حاول أن تتخلص من الأشخاص قليلى الخبرة لأنهم لن يجلبوا سوى مزيدا من المشاكل.

على الصعيد العاطفي:
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علاقتك مع الشريك مستقرة منذ فترة طويلة، ولكن يحذرك الفلك من مشاكل مفاجئة حاول أن تتعامل معها بهدوء حتى لا تخسر شخصا يحبك بصدق، علاقتك مع الأهل ليست جيدة هذه الأيام حاول تخصيص بعض الوقت لهم.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك المضطربة تؤثر عليها بالسلب، من الممكن أن تتواصل مع طبيب نفسى إذا اقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها بعد فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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كن حريصًا على تنفيذ المهام الخاصة بعملك فى وقتها، عليك أن تسير وفق جدول زمنى محدد وخطة صارمة حتى لا تدع لأحد المجال أن يمسك عليك أخطاء غير مقصودة.
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مصر 365

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