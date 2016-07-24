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برج الحوت حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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سستنجز كثير من مهامك العملية اليوم، عليك أن تحتفل بهذا الانجاز، نظم حفل وأدعي فيه اصدقائك وكل من دعمك فعليك أم تشكرهم حاول أن تحقق توازناً بين ما تكسبه وما تنفقه.

على الصعيد العاطفي:
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قد تعرف معلومات جديدة عن شريك حياتك اليوم وستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة اليك، وفي الأغلب ستكون مفاجأة سعيدة، ستساعد هذه المفاجأة على حل الكثير من مشكلاتك، انتهز هذه الفرصة لقضاء وقت ممتع مع شريك حياتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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تتمتع اليوم بقدر كبير من الطاقة والأمل، وهذا الشعور ستساعدك على أن تشعر أن اليوم مليء بالتفاؤل، ستشعر بقليل من العب اليوم ولكن الأمر ليس كبير فقط اذهب لاستشارة طبيب واتبع نظام صحي وغذائي جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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سيقوم أحد ممن حولك باظهار ولائه وحبه الشديد لك ودعمه، اليوم فرصة جيدة لتعبر عن تقديرك لمن حولك، قد تمر بموقف صعب ولكن سيثقل شخصيتك وخبرتك.

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مصر 365

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