برج الثور حظك اليوم الأحد 24/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> الحياة العملية لمواليد برج الثور متوازنة لحد ما، فمهاراتك الرائعة تجعلك دائما محط أنظار الكثير من زملائك ومديريك، سوف تحصل على العديد من الفرص من أجل التعلم وتبادل المعارف مع الآخرين. على الصعيد العاطفى:

> من المحتمل أن تحصل على مفاجأة سعيدة من شريك حياتك، عليك أن تكون متفائلا ، ولا تجعل الاضطرابات التى تسود العلاقة تؤثر على قصة حبكما. برج الثور على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج الثور أنت فى حاجة للاسترخاء والراحة، فعليك أن تقوم بجدولة مواعيدك ومهامك لكى تحصل على فرصة للراحة بعد تعرضك للكثير من الإرهاق والتعب. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن عليك أن تكون على استعداد لتقديم وقبول المساعدة من دون تحفظ وهو الأمر الذى يمكن أن يفتح لك طريقا جديدا تماما ومثيرة بالنسبة لك.

شبكةعيونالإخبارية

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