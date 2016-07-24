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برج الجدى حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 24 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:
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حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى رسمتها لها، أو هكذا تبدو لك، فبعض العقبات الصغيرة التى تقف فى طريقك تصيبك بالإحباط ولكن الحقيقة أن كل الأمور على ما يرام تحتاج فقط بعض الصبر والحنكة فى التعامل وألا تستعجل النتائج.

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية تمر بمرحلة من الركود فى الوقت الحالى لذلك حاول أن تنعشها بشىء غير تقليدى فأى مبادرة صغيرة منك ستلقى اهتماما وإعجابا من الشريك اغتنم الفرصة واستمتع.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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حان الوقت لأن تحصل على الراحة ولو حتى لفترة قصيرة كى تهتم من جديد بصحتك وتأخذ هدنة من التوتر والقلق والمشاعر السلبية المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
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اعتزازك بكرامتك يفيدك كثيرا اليوم رغم أنه سبب لك الكثير من المشاكل فى الماضى وتسبب فى حرمانك من الكثير من الفرص ولكن احرص على أن تحافظ على مشاعر الآخرين كما تتمنى أن يحافظوا هم على مشاعرك.
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مصر 365

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