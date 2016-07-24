أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تواجه حرق قش الأرز بـ350 موقع للتجميع والتدوير و50 جنيه لكل طن

Google+ Print
الحكومة تواجه حرق قش الأرز بـ350 موقع للتجميع والتدوير و50 جنيه لكل طن الحكومة تواجه حرق قش الأرز بـ350 موقع للتجميع والتدوير و50 جنيه لكل طن
بدأ العد التنازلى لموسم حصاد الأرز للعام الحالى 2016، وتعد العدة لمواجهة السحابة السوداء التى يتسبب حرق قش الأرز فى تكونها، ويقول الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن موسم حصاد الأرز سيبدأ بعدد من المحافظات بدءاً من شهر اغسطس المقبل مثل كفر الشيخ وشمال الدقهلية وأبو حماد فى الشرقية.

وأضاف الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ضاعفت الإمكانيات المتاحة لجمع نقل وفرم قش الأرز هذا العام، حيث أضافت حوالى 75 مكبس جديد و100 مفرمة للمتعهدين، بالإضافة إلى معدات أخرى، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتم زيادة تلك المعدات مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأشار الصعيدى إلى أن عدد الطلبات التى تقدم بها متعهدين للوزارة للحصول على موافقة لمواقع تجميع وتدوير القش وصل إلى 350 موقع فى جميع المحافظات بصفة مبدئية منها حوالى 180 فى الشرقية و80 فى الدقهلية و30 في الغربية، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى.

وأوضح الصعيدى، أنه تم زيادة بروتوكول التجميع للمتعهدين من 200 ألف طن إلى 300 ألف بزيادة 50 % كما زاد بروتوكول المزارع الصغير بنسبة 33.5 %، كما حدد البروتوكول إمكانية حصول المتعهد على قروض من الصندوق الاجتماعى لشراء معدات تصل قيمتها بحد أقصى 2 مليون جنيه، بفائدة 4.5 % فقط، كما يحصل المتعهد على 50 جنيه على كل طن يقوم بتجميعه.

وأكد الصعيدى، أنه من المتوقع أن ترتفع الكميات المجمعة من قش الأرز بسبب تضاعف المساحة المنزرعة وزيادة المعدات والطلبات المقدمة من المتعهدين للوزارة بشأن الموافقة على مواقع التجميع.

وفى سياق متصل، قال الصعيدى، إن لجاناً من وزارتى البيئة والزراعة تقوم بالمرور على المواقع التى تقدم أصحابها بطلبات بها، لمراجعة تطبيق الاشتراطات السليمة بها والتى تتمثل فى أن تكون هذه المواقع مؤمنة ضد الحريق، وعلى طريق يسمح بحركة الجرارات والقطارات، بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون بجوار الموقع مصدر مياه للتعامل حال حدوث حرائق وأن يكون بعيداً عن الكتلة السكنية.

ومن ناحية أخرى، قال الصعيدى، إن الوزارة ستتابع سيارات حملات قش الأرز بواسطة أجهزة "gps"، بحيث يتم وضع أجهزة تتبع بالسيارة ويتم تحريك أقرب سيارة لموقع الحريق من خلال "باسوردات"، بحيث يمكن للوزير ورئيس الجهاز ورئيس قطاع شئون المحافظات وعدد من قيادات الوزارة تحديد أماكن سيارات الوزارة، مؤكدًا أنهم يحاولون إدخال كل السبل الحديثة لمواجهة المشكلة.

وأوضح الصعيدى، أن الأقمار الصناعية تستطيع رصد المنطقة التى ترتفع حرارتها عن درجة حرارة معينة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير الطريقة فى التعامل مع الأقمار الصناعية بحيث تكون أكثر احترافية من الأعوام الماضية.


>- "زراعة كفر الشيخ": مؤتمر للإستفادة بقش الأرز وزراعة 47 ألف فدان قطن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان