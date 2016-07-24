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منشق عن الإخوان:الجماعة سعت لإخضاع المؤسسات الدينية لمكتب الإرشاد بعهد مرسى

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منشق عن الإخوان:الجماعة سعت لإخضاع المؤسسات الدينية لمكتب الإرشاد بعهد مرسى منشق عن الإخوان:الجماعة سعت لإخضاع المؤسسات الدينية لمكتب الإرشاد بعهد مرسى
قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة تريد احتكار الدين وخداع الجماهير باسمه، والأزهر الشريف وعلماؤه يتصدون دائماً لفتاويهم الشاذة المسيسة، موضحاً أن الجماعة سعت خلال فترة حكم محمد مرسى لإخضاع المؤسسات الدينية للإخوان.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان كانت تتمنى أن تخضع المؤسسات الدينية لمكتب الإرشاد، كما خضعت المؤسسات الدينية التركية للرئيس التركى لرجب طيب أردوغان، لكنهم دائماً يتناسون أنها التى تستعصى على" الابتلاع".

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