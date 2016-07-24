طبع 5 ملايين استمارة لتطبيق منظومة ميكنة الحيازة الزراعية للفلاحين

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربى، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، لأول مرة منذ عام 2006، فى طبع 5 مليون استمارة لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية للفلاحين التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة"، ويطلق عليها "الكارت الذكى"، وتحل بديلاً للحيازة التقليدية العادية، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج الزراعى "أسمدة وتقاوى" لمستحقيه.

ويتم الانتهاء من تطبيق المشروع بأرض الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة على مستوى الجمهورية عام 2018، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من تحديد المساحات المنزرعة فعلياً التى ستصدر لها البطاقة الإلكترونية "الكارت الذكى"، والتى تشبه بطاقة التموين، والتى تكون مخصصة لدعم الفلاحين من جميع مستلزمات الإنتاج، كما يتم حالياً عمل شبكات ربط إلكترونية لـ7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية لإنجاح المنظومة.

الحكومة تطلق مشروع الحيازة الزراعية الذكية لوصول الدعم لمستحقيه

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