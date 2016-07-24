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5 فوائد لتناول الطعام الصحى أثناء ممارسة الرياضة

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5 فوائد لتناول الطعام الصحى أثناء ممارسة الرياضة 5 فوائد لتناول الطعام الصحى أثناء ممارسة الرياضة
من المعروف أن تناول الطعام الصحى، له العديد من الفوائد على الجسم ، لكن تناول الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم أثناء بذل مجهود بدنى كبير أو عند ممارسة إحدى الرياضات، قد يجعل المخ أكثر يقظة ونشاط.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن أسهل طريقة للتمتع بصحة جيدة تناول الطعام صحى، وإذا كنت تبذل مجهودا رياضيا مكثفا فيجب أن تتناول كميات كبيرة من الطعام وسعرات حرارية عالية، وتشمل الفوائد الآتى:
>1. تناول الطعام بشكل جيد أثناء بذل مجهود كبير يساعد وظائف الجسم للعمل بكفاءة ويوفر كميات كافية من جميع العناصر الغذائية الضرورية.
>2. الشعور بصحة جيدة، وأظهرت العديد من الدراسات أن الشعور بالإجهاد والغضب والإرهاق، يكون نتيجة لعدم تناول الأكل بشكل صحيح، لذا فمن الأفضل تناول الطعام بشكل جيد.
>3. يجعل عقلك حادا ونشيطا، كما أن المواد الغذائية كافية لعمل الدماغ بكفاءة.
>4. قد تحتاج ممارسة بعض الرياضات إلى اليقظة ونشاط الدماغ وذلك ما يتوفر فى بعض الأطعمة.
>5. ممارسة بعض الرياضات بالإضافة لتناول نظام صحى يبطء من ظهور علامات الشيخوخة بالإضافة إلى أن الدورة الدموية قد تعمل بشكل أفضل، كما أنها تساعد على جعل البشرة تبدو متألقة ونضرة.


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