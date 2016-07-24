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بالصور والفيديو.. اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية فى البرازيل

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بالصور والفيديو.. اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية فى البرازيل بالصور والفيديو.. اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية فى البرازيل
تمكنت الشرطة البرازيلية، من اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية فى شوارع مدينة ساو باولو، حيث قام أفراد الشرطة بعرقلته وتكبيله فور سقوطه على الأرض.

وأوضح موقع صحيفة "دايلى ميل" البريطانية أن الرجل حاول سرقة الشعلة فى شارع سالجادو فيلهو، جوارولوس، حيث إنه من المقرر أن تصل إلى ملعب ريو دى جانيرو فى 5 أغسطس المقبل.

وتظهر الشعلة محمولة بيد امرأة تجرى وحولها أكثر من 10 رجال شرطة لحمايتها، وظهر الرجل الذى حاول سرقة الشعلة فجأة، ولكن تمكنت امرأة تابعة للأمن تمكنت من الإمساك به ودفعه أرضاً مما أدى الى إصابة فى رأسها، على بعد بضعة خطوات أمام حاملة للشعلة.

وقام رجال الشرطة بحمل الرجل بعيدا عن الطريق واستمر موكب الشعلة، وألقى القبض على المشتبه به بتهمة الاعتداء ومحاولة سرقة الشعلة الأولمبية.

اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية (1)
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سيدة حاملة الشعلة الأوليمبية

اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية (2)
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لحظة محاولة سرقة الشعلة الأوليمبية

اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية (3)
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قوات الأمن البرازيلية تلقي القبض علي المتهم بسرقة الشعلة

اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية (4)
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قوات الأمن تلقي القبض علي المتهم

اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية (5)
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لحظة القبض علي المتهم

اعتقال رجل حاول سرقة الشعلة الأولمبية (6)
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استكمال مسيرة الشعلة الأولمبية بعد القبض علي المتهم

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