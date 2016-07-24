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بعد حكم "النقض" بإسقاط عضويته..أحمد مرتضى:"أنا النائب.. وهحكم الرأى العام"

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بعد حكم "النقض" بإسقاط عضويته..أحمد مرتضى:"أنا النائب.. وهحكم الرأى العام" بعد حكم "النقض" بإسقاط عضويته..أحمد مرتضى:"أنا النائب.. وهحكم الرأى العام"
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن الحكم الذى صدر له من محكمة النقض ببطلان عضويته عن دائرة الدقى والعجوزة، مخالف للقانون والدستور، مضيفاً: "هناك قاضيًا قال لى أنت أصبحت عضوًا بمجلس نواب، وقاضٍ آخر ويقول لى أنت لست نائبًا..أنا هحكم الرأى العام ولازم الشعب يعرف أننى من حصل على أعلى الأصوات وليس الشوبكى".

وكشف أحمد مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية المحور"، عن أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أبلغه فى اتصال تليفونى، ضرورة أن يحضر جلسة الأحد المقبل، وأنه لا يزال عضوًا بالبرلمان، ما دام لم يُخْطَر المجلس بأى قرارات تفيد بغير ذلك.

وتابع :"تقبلت الأمر وكنت حاسس أننى لا أؤدى الدور الذى أحلم بيه وعندى أكتر من كدا وزهقان..ولكن فوجئت بعد النظر فى الحكم أنه يخالف القانون والدستور، وحدث تجاوز بالدستور غير مقبول..أنا نائب لحد دلوقتى".


>- أحمد مرتضى منصور يطالب أمام البرلمان غدا بإعادة فرز أصوات "الدقى" على الهواء.. ويعلن رفع دعوى قضائية لتعويضه ماديا وأدبيا.. ويؤكد: على عبد العال قال لى "احضر جلسة الأحد".. وأمين المجلس: لم يصلنا الحكم

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