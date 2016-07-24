أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية": القبض على 18 شخصا من مشعلى "أحداث الخرسا" ببنى سويف

Google+ Print
"الداخلية": القبض على 18 شخصا من مشعلى "أحداث الخرسا" ببنى سويف "الداخلية": القبض على 18 شخصا من مشعلى "أحداث الخرسا" ببنى سويف
قال اللواء خالد فوزى، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، إن قوات الأمن سيطرت على الفتنة الطائفية فى مدينة بنى سويف، حيث تحركت القوات من أجل رفع راية القانون وتم ضبط 18 شخصا من مشعلى تلك الفتنة.

وأوضح "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنفراد"، على قناة "العاصمة"،:" كلنا نسيج واحد وعايشين مع بعض في سلام وأمان، المسيحيون كانوا بيحرسوا المسلمين وهما بيصلوا أثناء الثورة ، بس الأجهزة الأمنية واعية جدا فى هذا الأمر والقانون فوق الجميع والأمور هادئة تماماً".

محافظ بنى سويف عن أحداث "الخرسا": "سنحاسب المخطئ ليصبح عبرة"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365