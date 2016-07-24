"الداخلية": القبض على 18 شخصا من مشعلى "أحداث الخرسا" ببنى سويف

قال اللواء خالد فوزى، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، إن قوات الأمن سيطرت على الفتنة الطائفية فى مدينة بنى سويف، حيث تحركت القوات من أجل رفع راية القانون وتم ضبط 18 شخصا من مشعلى تلك الفتنة.

وأوضح "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنفراد"، على قناة "العاصمة"،:" كلنا نسيج واحد وعايشين مع بعض في سلام وأمان، المسيحيون كانوا بيحرسوا المسلمين وهما بيصلوا أثناء الثورة ، بس الأجهزة الأمنية واعية جدا فى هذا الأمر والقانون فوق الجميع والأمور هادئة تماماً".

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