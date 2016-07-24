بدء تجهيز واختبار الطائرة "سولار إمبالس 2" استعدادا للإقلاع

بدأ فريق طائرة سولار إمبالس 2، منذ قليل، في تجهيز وتهيأة الطائرة للإقلاع وإجراء عمليات الاختبار والتأكد من سلامة الطائرة قبل الإقلاع، في جولتها الأخيرة إلى أبو ظبى بالإمارات العربية فى رحلة تستغرق 48 ساعة.

كما أزال عدد من أعضاء الفريق الحواحز المعدنية الموجودة بجوار الطائرة استعدادا لسحبها إلى المهبط استعدادا لإقلاعها.

ومن المقرر أن تغادر مطار القاهرة الدولى، في الساعات الاولي من صباح الأحد، الطائرة سولار إمبالس 2، أول طائرة بالعالم صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، في طريقها إلى الإمارات بعد جولة شملت 15 دولة.

يشار الي ان طائرة سولار إمبلس2، كان من المقرر إقلاعها السبت الماضى، لكنه تم تأجيل الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية والوعكة الصحية التى تعرض لها قائد الطائرة.

يصل وزن الطائرة إلى 2300 كيلوجرام وعرضها 72.3 مترا، وذلك لتهيئة الأسطح للخلايا الشمسية ويغطى الجناحين 17248 من الخلايا الشمسية التي تغذى البطاريات التى تساعد على توليد وتخزين ما يكفى من الطاقة لتشغيل محركات الطائرة للتحليق لفترات أطول.

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