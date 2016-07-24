عروض للموسيقى العربية وأغان وطنية احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو بالأقصر

أقام قصر ثقافة الأقصر، التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد العدوى، مساء اليوم السبت، عرضا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية احتفالا بمناسبة ثورة 23 يوليو بساحة أبو الحجاج، كما تم تقديم حفل غنائى للموسيقى الوطنية.

ومن جانبه صرح محمد فراج، مدير قصر ثقافة الأقصر، أن الفرقة عرضت مجموعة من الأغانى الوطنية مثل "بسم الله"، و"يا بلدنا"، و"تعيشى يا بلدى" و"وقف الخلق" فى غناء جماعى. ثم أدى المطرب عبد الله جوهر أغنية "عظيمة يا مصر"، و"يا بلاد الحق"، ومن الجدير بالذكر أن فرع ثقافة الأقصر قرر الاحتفال بذكرى الثورة حتى يوم 27 يوليو.



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عرض لفرقة الموسيقى العربية بالأقصر



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احتفالات الأقصر بذكرى ثورة 23 يوليو



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عروض أغانى وطنية احتفالا بذكرى ثورة يوليو



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حضور جماهيرى كبير فى احتفالات ذكرى 23 يوليو

السبت.. قصر ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بخمسة فعاليات متنوعة

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