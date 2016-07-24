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السعودية تقدم التعازى لألمانيا فى ضحايا هجوم ميونيخ

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السعودية تقدم التعازى لألمانيا فى ضحايا هجوم ميونيخ السعودية تقدم التعازى لألمانيا فى ضحايا هجوم ميونيخ
بعث نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأنجيلا ميركل المستشارة لجمهورية ألمانيا الاتحادية فى ضحايا حادث الهجوم الإرهابى المسلح فى مدينة ميونيخ.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين: تلقيت ببالغ الألم نبأ وقوع هجوم إرهابى مسلح فى مدينة ميونيخ فى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات ، وإننى إذ استنكر هذا العمل الإجرامى المشين الذى تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأبعث لدولتكم ولشعب جمهورية ألمانيا الصديق ، ولأسر الضحايا أحر التعازى وصادق المواساة فى هذا الحادث الأليم. متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
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مصر 365

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