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الجيش الألمانى يدرب 100 مهاجر سورى فى مشروع تجريبي

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الجيش الألمانى يدرب 100 مهاجر سورى فى مشروع تجريبي الجيش الألمانى يدرب 100 مهاجر سورى فى مشروع تجريبي
قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين فى مقتطفات من تصريحات لها تنشر غدا الأحد، إن جيش بلادها يدرب أكثر من 100 مهاجر سورى للعمل فى مجالات مدنية من أجل المساعدة فى إعادة إعمار بلادهم فى نهاية المطاف.

وأضافت الوزيرة لصحيفة فرانكفورتر الجماينه أن البرنامج التجريبى يركز على تدريب المهاجرين فى مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطب والشؤون اللوجيستية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوزيرة الألمانية تعتزم توسعة البرنامج ليشمل المزيد من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا العام الماضى وعددهم مليون مهاجر.

وقالت للصحيفة "الفكرة هى أنهم سيعودون إلى سوريا ذات يوم وسيساعدون فى إعادة الإعمار" لبلدهم الذى دمر.

وأضافت أن من الممكن أن تلعب ألمانيا دورا فى تدريب قوات الأمن السورية حين تصبح هناك حكومة سورية مسؤولة.

ومضت قائلة إن بوسع اللاجئين السوريين أداء مهام مدنية للجيش الألمانى لكنهم لا يستطيعون أن يصبحوا جنودا فيه.

وأثارت فون دير ليين جدلا داخل حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى له فى الآونة الأخيرة حين قالت إن من الممكن فى حالات معينة أن يعمل مواطنون من دول الاتحاد الأوروبى فى وظائف عسكرية بالجيش الألماني.
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