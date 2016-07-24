القرموطي ومنى الشاذلي و محمد الأمين والكحكي أبرز الحضور لحفل زفاف نجل أحمد بهجت

كتبت- إنجي لطفي

عقد عمر أحمد بهجت نجل الدكتور أحمد بهجت مالك قنوات دريم قرانه منذ قليل في فندق هيلتون دريم بحضور مجموعة من الشخصيات العامة من الفنانين والإعلاميين والمسؤولين.

حيث حضر الإعلامي جابر القرموطي والإعلامية رشا نبيل والإعلامية منى الشاذلي والإعلامي أحمد المسلماني والإعلامية منة فاروق وأحمد أنيس رئيس شركة النايل سات والإعلامي خالد منتصر و الفنان عزت العلاليلي.

حضر عقد القرآن أيضًا رجل الأعمال المهندس محمد الأمين مالك قنواتcbc ، والدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم، بالإضافة إلى علاء الكحكي مالك قنوات النهار، ورجل الأعمال صفوان ثابت وإبراهيم كامل وأحمد جلال وزير المالية الأسبق ومراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق.

جدير بالذكر أن الزفاف كان على الطراز الإسلامى، حيث لم يحيى الحفل أى مغنى، وتم الاكتفاء بالأناشيد الدينية.