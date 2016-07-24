أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسات تثبت تباين الاستجابة للتوترات عند الرجال والنساء

Google+ Print
دراسات تثبت تباين الاستجابة للتوترات عند الرجال والنساء دراسات تثبت تباين الاستجابة للتوترات عند الرجال والنساء
يبدو الأمر متباينًا، عند الحديث عن التوترات لدى الرجل والمرأة، فكلاهما يتعايش مع التوترات بشكل مختلف، ويبرز دائما سؤال حول تلك الاختلافات لدى التعايش مع التوترات بالشكل الذى يستدعى سؤالا وهو، هل يمكن علاج تلك التوترات بشكل مختلف عند الرجل والمرأة بناء على تركيبة أدمغتهما ، يبدو أن الأمر يتجه إلى تغيير دوائى فى هذا الجانب.

وقال "إيليوت ألبرز" من جامعة ولاية جورجيا و"مارك ويلسون" من مركز أبحاث يركس الوطنية التابع لجامعة إيمورى وفقا لتقرير أورده موقع "بولد سكاى" الهندى :"نأمل فى تحديد الاختلافات ليساعدنا ذلك فى تعزيز آليات الدماغ بشأن القدرة على التكيف مع الضغوط الاجتماعية لدى الذكور والإناث".

وأضاف: "نحن متحمسون لإنجاز هذه البحوث المبتكرة لتحديد آليات الدماغ الأساسية التى تشارك فى تنظيم التعبير عن السلوك الاجتماعى، وأن يكون لذلك تأثيرات من خلال تحديد استراتيجيات محددة لدى الجنسين لتعزيز تطوير علاجات للأمراض النفسية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة ".


>- فى اليوم العالمى للمرأة..البنت مش زى الولد علشان قلبها ومراراتها بيتحملوا كتير..حصوات المرارة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والقولون أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال.. والست بتفقد نص عضمها بعد الـ60

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365