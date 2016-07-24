أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يضم مدافع الأهلي

Google+ Print
الإسماعيلي يضم مدافع الأهلي الإسماعيلي يضم مدافع الأهلي

أنهى الإسماعيلي اتفاقه مع شريف حازم مدافع الأهلي على الانضمام للفريق لمدة 3 سنوات، بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.

وقرر الأهلي الاستغناء عن حازم الذي لعب الموسم الماضي معارا إلى سموحة.

ودخل بعدها الإسماعيلي في مفاوضات مع اللاعب، انتهت بالنجاح.

ووقع شريف حازم على عقود انضمامه للإسماعيلي لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "أنهينا الاتفاق مع شريف حازم على الإنضمام للنادي لثلاثة مواسم".

وتابع "يحصل اللاعب على 3 ملايين و600 ألف جنيه خلال الثلاثة مواسم، بواقع مليون و100 ألف في الموسم الأول وزيادة 100 ألف جنيه في كل موسم تالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع