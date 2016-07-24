الإسماعيلي يضم مدافع الأهلي

أنهى الإسماعيلي اتفاقه مع شريف حازم مدافع الأهلي على الانضمام للفريق لمدة 3 سنوات، بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.

وقرر الأهلي الاستغناء عن حازم الذي لعب الموسم الماضي معارا إلى سموحة.

ودخل بعدها الإسماعيلي في مفاوضات مع اللاعب، انتهت بالنجاح.

ووقع شريف حازم على عقود انضمامه للإسماعيلي لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "أنهينا الاتفاق مع شريف حازم على الإنضمام للنادي لثلاثة مواسم".

وتابع "يحصل اللاعب على 3 ملايين و600 ألف جنيه خلال الثلاثة مواسم، بواقع مليون و100 ألف في الموسم الأول وزيادة 100 ألف جنيه في كل موسم تالي".