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الزمالك يخطر أحمد سمير بالانتظام في التدريبات لتحديد مصيره

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الزمالك يخطر أحمد سمير بالانتظام في التدريبات لتحديد مصيره الزمالك يخطر أحمد سمير بالانتظام في التدريبات لتحديد مصيره

أخطر نادي الزمالك أحمد سمير الظهير الأيسر المعار للإسماعيلي بالانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وانتقل سمير صاحب الـ21 عاما من الزمالك إلى الإسماعيلي مع إسلام جمال في الموسم الماضي ولعب 23 مباراة سجل هدفا وصنع ثلاثة في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أبلغ أحمد سمير بموعد العودة للتدريبات لحين حسم موقفه.

وكان الزمالك قد استعاد إسلام جمال الذي انتظم في تدريبات فريقه.

ولم يستقر الزمالك على مستقبل أحمد سر سواء سيرحل نهائيا أو معارا أو الاستمرار مع الفريق.

وانضم سمير من الداخلية للزمالك وشارك في 22 مباراة بالدوري الموسم قبل الماضي صنع خلالها هدفين وسجل هدفا.

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