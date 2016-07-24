حوار في الجول – حلمي يتحدث عن.. عودة شيكابالا ودور مرتضى ورسالة لجمهور الزمالك

قبل سفر الزمالك إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ثأرية مع صن داونز، يتحدث محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض حول العديد من النقاط الهامة.

ويلعب الزمالك مع صن داونز بالجولة الرابعة يوم 27 يوليو الجاري في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، فيما يفصل الأبيض نقطة واحدة من إنيمبا في الجولة الأخيرة للتأهل كوصيف للمجموعة.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد طالب محمد حلمي بالخروج والتحدث لوسائل الإعلام حول حقيقة رغبة الأول في أن يرحل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق عن الأبيض. (التفاصيل)

وتحدث FilGoal.com إلى حلمي الذي رد فيه على كثير من الأمور.. والتالي نص الحوار:

- قال مرتضى إنه يريدك أن تخرج للإعلام لتوضح حقيقة هل طلب رحيل شيكابالا، فما تعليقك؟

مرتضى منح لي الحرية كاملة سواء في رحيله أو استمراره، وقال هذا شيء يعود إليكم كجهاز فني.. ما يقال حوله شائعات مثل أنه يتدخل في التشكيل أو يعطينا تعليمات فنية لكنني طبيعتي لا أحب أن أرد كثيرا.

الأمر لا يحتاج معاناة الرد، ويكفي أن تحكم العقل والمنطق، فهل إذا رحل شيكابالا وأنا أريد بقائه سأظل صامتا ولن أعترض؟

- وما دورك مع شيكابالا؟

في الفترة الماضية تحدثت مع محمد إبراهيم وشيكابالا وقلت إنهما سيعودان لمستواهما وأفضل، وبالفعل حدث ذلك، لكن الأول تعرض لإصابة أتمنى له التعافي سريعا.

وأريد توضيح شيء هو هل لو اللاعبين أصبحوا متألقين، ستحزن الإدارة؟ بالتأكيد لا. هما من أبناء الزمالك الذين خدموا النادي طويلا.

وتحدثت مع شيكابالا وقل له لا تعطي أذنك لوسائل الإعلام أو الإنترنت، فقط ركز معي في المران والتدريبات وستعود أقوى.

- وهل استقريت على الأسماء التي ستقيدها إفريقيا؟

اتفقت بالفعل مع مرتضى منصور على الأماكن الأربعة المتاحة لنا في القيد الإفريقي، لا أحب الحديث أو الإعلان عنها الآن، يمكن أن أترك هذا الأمر لرئيس النادي.

- لكن إبراهيم صلاح سيكون من ضمنهم بالتأكيد؟

نعم بالتأكيد.

- وهل تختص FilGoal.com باسم آخر؟

علي فتحي.

- هناك أنباء عن عرض من الإسماعيلي لضم أحمد دويدار، فما موقفك؟

الآن نركز في مباراة صن داونز، ودويدار مدافع مهم ومقيد معنا إفريقيا وسيكون له دورا في المباراة المقبلة، ليس من العقل أو المنطق أن أتحدث عن مستقبل لاعبي قبل يومين من لقاء مهم.

دويدار لاعب مؤثر في الزمالك وابتعد فقط وقت الإصابة عن الفريق.

- مباراة صن داونز باتت قريبة، بعد أيام من فوز صعب على الاتحاد.. فهل شعرت بالخوف في لقاء كأس مصر؟

لا بالطبع، لم أخشى شيء.. أنا أؤمن أن ما يريده الله هو ما سيكون، لكني كنت مستاء من حالة اللاعبين في الشوط الأول رغم يقيني بأننا سنعود بنتيجة أكبر من التي تحققت وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين.

عموما هذه هي مباريات كأس مصر من الممكن أن تقوم فرق كبيرة بالخروج أمام فرق أصغر، لأن الكرة وارد أن تعاندك طوال 90 دقيقة، ولا مجال للتعويض بعكس الدوري.

وأيضا الاتحاد فريق كبير وصنع نتائج جيدة مع مدربه مختار مختار ووليد صلاح الدين، والعام الماضي عبرناه في كأس مصر بركلات الترجيح.

- وما رسالتك لجمهور الزمالك؟

لا أحب أن أوجه رسالة كلامية، فالكلام شيء والفعل شيء آخر.. ولنترك الأفعال والنتائج هي رسالتي لهذه الجماهير التي أعشقها منذ أن كنت لاعبا.

الزمالك أكبر منّا جميعا، وكلنا تحت قبة واحدة.. عندما نفعل شيء جيد، سنسعد جميعا به.