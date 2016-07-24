قائد “سولار امبلس ٢”: من الممتع التواجد في القاهرة.. وفكرة عمل الطائرة منذ 1990

صرح قائد طائرة “سولار امبلس ٢” بأنه كان من الممتع التواجد في القاهرة، خلال تلك الفترة التي قضاها فريق الطائرة بالمطار، مشيرًا ألي أن تلك الرحلة ستمثل أصعب رحلة للفريق خاصة أنها اخر جولة، جاء ذلك خلال الاحتفال النهائي الذي نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بصالة “٤” المخصصة للطائرات الخاصة اثناء مغادرة الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية القاهرة.

وأضاف قائد الطائرة أن الغرض من فكرة طائرة “سولار امبلس ٢” هو توصيل رسالة للعامل بضرورة الشروع في تطبيق الطاقة النظيفة في جميع المجالات الحيوية بالعالم، موضحًا أن فكرة اقامة طائرة تعمل بالطاقة الشمسية نشأت في ١٩٩٠ عندما كان يطير بالمنطاد.