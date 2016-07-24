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إزالة كولديرات المياه بالشوارع حفاظا على الصحة العامة المواطنين

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إزالة كولديرات المياه بالشوارع حفاظا على الصحة العامة المواطنين إزالة كولديرات المياه بالشوارع حفاظا على الصحة العامة المواطنين
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارا لرؤساء الأحياء يقضى بإزالة جميع كولديرات المياه بالشوارع التى انتشرت بمحيط المساجد والكنائس والمحلات والمنازل، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن القرار جاء لحرصه الشديد على أرواح المواطنين التى لا تقدر بثمن، وأن الجهات المعنية تقوم باتخاذ كل التدابير اللازمة حفاظا على حياة المواطن، خاصة بعد البلاغات التى تضمنت حالات صعق كهربائى وتسمم نتيجة تهالك مواسير مياه المبردات.

وقال المحافظ إن المبردات "كولديرات" انتشرت كنوع من الصدقة الجارية بدون استصدار تراخيص من الأحياء أو جهات الاختصاص، ناهيك عن سرقة التيار الكهربائى من الأعمدة والمنازل، ومن ثم تحولت لصاعق كهربائى ومصدر للأمراض الخطرة على صحة المواطن.

ومن جانبه أكد المحافظ أن هناك تقارير طبية أكدت أن المبردات "كولديرات" الشوارع تحمل كل الأمراض والأوبئة من خلال الأكواب البلاستيكية التى تساعد على نقل الفيروسات التى تفتك بصحة المواطن، كالكبد الوبائى وفيرس c ،a الذى من السهل انتشاره من فم المريض إلى الأصحاء بواسطة كوب الماء، ناهيك عن أمراض التيفود والنزلات المعوية والالتهاب الكبدى وغيره من الأمراض التى تهدد صحة المواطن.


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