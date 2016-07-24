"دعم مصر": أردوغان تحول لديكتاتور مستبد وهجومه على مصر غباء وسوء أدب

قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر ، إن التاريخ السياسى للرئيس التركى أردوغان يؤكد أن شغفه وولعه بالسلطة قد حولته إلى ديكتاتور مستبد، وأن ممارساته القمعية ضد الشعب التركى لتفضح كل ادعاءاته عن الديمقراطية المزيفة، والأحداث المتتالية التى وقعت بميدان تقسيم بتركيا تشهد على ذلك .

وتابع، فى بيان أصدره من منذ قليل: "وإذا كانت هذه الممارسات شأن داخلى للشباب التركى الذى أنتخب هذه الحفنة من أتباع حزب العدالة والتنمية والانحياز الأعمى للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وخلط أوراق السياسة بالدين فأفسد كليهما، وفى الوقت ذاته محاولات تسول الانضمام للاتحاد الأوروبى التى باءت وتبوء بالفشل".

وأشار اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن كل ذلك شأن، وتطاوله على مصر وعلى الشعب المصرى مرة ومرات شأن آخر، و هو الأمر الذى يجب أن يحاسب عليه، متابعًا: "وإذا كانت الخارجية المصرية قد نددت بتصريحات هذا الأردوغان وذكرت بدبلوماسية راقية أنه سوء تقدير، فإن نواب الشعب المصرى يرون أنه سوء نية وأدب معًا من ناحية، وغباء سياسى من ناحية أخرى".

وشدد "الجمال": "من يتجاهل خروج عشرات الملايين من المصريين فى مشهد ديمقراطى شعبى غير مسبوق فى العالم ليطالبوا بالتغيير، وإبعاد الفئة الضالة التى أفسدت فى الأرض، ونشرت الفتنة فى ربوع الوطن، أن من يتجاهل كل ذلك فهو أعمى البصر والبصيرة".

وأضاف رئيس الائتلاف، إن تجاهل الرئيس التركى العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى والتركى بروابط الدين، والمصاهرة، والتاريخ، متابعًا: "وانزلق فى تحدٍ سافر لإرادة الشعب المصرى وخياراته الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن التاريخ لن ينسى مذابحهم الدموية لشعب أرمينيا قديمًا، ثم تعاونهم المخزى مع عصابات داعش الإرهابية، لزعزعة الأمن والاستقرار فى سوريا والعراق، ثم تورطكم وأسرتكم فى قضايا فساد مشينة.

واختتم بيانه: "أن الشعب المصرى ونوابه وهو يعيش تجربته الديمقراطية التليدة، ويمضى قدمًا فى بناء مستقبل وطن، لن يتوقف طويلاً أمام تصريحات حاقدة، يائسة، لن تنال من عزيمته، أو تثنيه عن مسيرته".

- اليونان تدعو تركيا للتحلى بضبط النفس بشأن عقوبة الإعدام

>