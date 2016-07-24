محافظ بنى سويف عن أحداث "الخرسا": "سنحاسب المخطئ ليصبح عبرة"

أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أنه ستتم معاقبة المتجاوزين فى قرية صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن قانونيا، عقب نشوب مشادات بين مسلمين ومسيحيين على خلفية بناء أحد الأقباط مبنى دون ترخيص، مضيفاً: "توقيت اندلاع الأزمة مريب ويأتى عقب أحداث المنيا مباشرة، وسيتم البحث عن الخطيب الذى اندلعت من مسجده الأزمة".

وقال المحافظ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الأمور بالقرية هادئة والأمن تعامل بشكل جيد وسريع، مشيرا إلى أن هناك البعض ممن يحولون أى حادث لأزمة طائفية.

وأوضح المحافظ: "المنزل غير مطابق للتراخيص، ويبدو أنه كان سيستخدم لأغراض أخرى لإقامة الشعائر وأبلغتهم أن إجراءاتهم غير قانونية، وقلت لصاحب المنزل أنت أخطأت ومن اعتدوا أخطأوا ويجب أن يحاسبوا".

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على بعض المبادى، مؤكداً أنه ستتم معاقبة المخطئ حتى يكون عبرة لأى واحد تسول له نفسه، وحتى لا تصبح فوضى، مشددا على ضرورة الإسراع من إصدار قانون دور العبادة.

- بالصور.. بعد حدوث اشتباكات بين مسلمين وأقباط فى صفط الخرسا ببنى سويف.. الوحدة المحلية بالفشن تحرر محضرًا ضد مواطن خالف شروط التنظيم فى بناء المنزل.. والأقباط يتهمون أحد المسلمين بإشعال الفتنة

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