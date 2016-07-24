حلمى النمنم: جائرة الدولة أيام مبارك كانت "مجاملة"

قال حلمى النمنم، وزير الثقافة: "إن هناك مشكلة فى جوائز الدولة التشجيعية، والتى من المفترض أنها لتشجيع الشبان ولكنه فوجئ بأنها تمنح لمن وصل إلى سن السبعين"، مضيفا: "طالبت لجنة الثقافة والآثار المتواجدة بالبرلمان أن يتم تحديد السن بما لا يزيد عن 45 عاماً".

وأضاف وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج "يوم بيوم"، المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أنه ناقش أمام لجنة مجلس النواب ضرورة ألا يحصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجالات الأدب أو الفنون مسئول كبير بدرجة وزير أو نائب وزير، مشيرا إلى أنه فى عصر مبارك وبالتحديد فى التسعينيات كانت الجوائز تمنح على أساس "المجاملة".

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