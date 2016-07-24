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مركز المرأة للإرشاد والتوعية عن خطوبة "طفلى الدقهلية": مهزلة وجرم كبير

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مركز المرأة للإرشاد والتوعية عن خطوبة "طفلى الدقهلية": مهزلة وجرم كبير مركز المرأة للإرشاد والتوعية عن خطوبة "طفلى الدقهلية": مهزلة وجرم كبير
علق رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، على خطوبة الطفل فارس السعيد عبد العزيز 12 سنة، على الطفلة نانسى 10 سنوات، وإقامة حفل كبير حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب والجيران، وبحضور فرقة موسيقية وراقصات بالدقهلية، قائلا: "هؤلاء لا يحترمون القانون ويتحايلون عليه".

وقال "الدنبوقى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الفعل مخالف لكل القوانين والأعراف، وبعض الأهالى والجيران زعموا أنها حفل زفاف، وآخرون قالوا إنها خطوبة للهروب من المسألة القانونية، مضيفاً: "هذه أزمة كبيرة جدا ومن الوارد تكرارها مرة أخرى، وكأنها أصبحت عادة فى ظل غياب المسائلة القانونية والعقاب".

وأوضح "الدنبوقى": "هذه طفلة لا تستوعب أى تعامل.. نحن أمام تخلف وبُعد تام عن المشاركة فى الحياة العام فيما بعد.. هذا جرم كبير، ولا يوجد أى رد فعل، ولا بد من إجراء حاسم ولوقف تلك المهزلة".


>طفل عمره 12 عاما يخطب طفلة 10 أعوام فى حفل كبير بالدقهلية
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