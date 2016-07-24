أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 علاجات منزلية للتغلب على انتفاخ المعدة

Google+ Print
6 علاجات منزلية للتغلب على انتفاخ المعدة 6 علاجات منزلية للتغلب على انتفاخ المعدة
ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى، أن هناك عددا من الأطعمة يمكنها التغلب على انتفاخات المعدة، التى تعد فى الوقت الحالى واحدة من المشكلات الأزلية، وتضم القائمة مجموعة من العلاجات يمكن القول إنها منزلية، إذ تتميز بأنها من المكونات الموجودة عادة فى أى مطبخ وتشمل القائمة التالى:

1- الشاى مع بذور الشمر: من الطرق أكيدة المفعول فيما يتعلق بالتغلب على هذه المشكلة، كما أن بذور الشمر لها أيضا فوائد كثيرة.

2-زيت النعناع : من الزيوت صاحبة الفائدة الكبرى التى تقلل الآلام الناتجة عن الانتفاخات.
>3-الزنجبيل: واحد من العلاجات المعروفة لانتفاخ المعدة إذ يعالج الانتفاخ، ويقلل الآلام.
>4-الكراوية: لها تأثير جيد فى هذا الجانب، وتخفض من الآلام الناتجة عن الانتفاخات .
>5-القرع العسلى: يتميز القرع العسلي باحتوائه على فيتامين أ والبوتاسيوم ، كما يوجد به الكثير من الألياف ما يؤثر بشكل إيجابى على الشفاء من انتفاخات المعدة.

6-عصير الأناناس الساخن: هذه الوصفة من الوصفات التى تجعل المصاب بانتفاخات المعدة يشعر بالارتياح.


>- أحسن من "البيتادين".. 5 أطعمة تساعد على التئام الجروح
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365