6 علاجات منزلية للتغلب على انتفاخ المعدة

ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى، أن هناك عددا من الأطعمة يمكنها التغلب على انتفاخات المعدة، التى تعد فى الوقت الحالى واحدة من المشكلات الأزلية، وتضم القائمة مجموعة من العلاجات يمكن القول إنها منزلية، إذ تتميز بأنها من المكونات الموجودة عادة فى أى مطبخ وتشمل القائمة التالى:

1- الشاى مع بذور الشمر: من الطرق أكيدة المفعول فيما يتعلق بالتغلب على هذه المشكلة، كما أن بذور الشمر لها أيضا فوائد كثيرة.

2-زيت النعناع : من الزيوت صاحبة الفائدة الكبرى التى تقلل الآلام الناتجة عن الانتفاخات.

>3-الزنجبيل: واحد من العلاجات المعروفة لانتفاخ المعدة إذ يعالج الانتفاخ، ويقلل الآلام.

>4-الكراوية: لها تأثير جيد فى هذا الجانب، وتخفض من الآلام الناتجة عن الانتفاخات .

>5-القرع العسلى: يتميز القرع العسلي باحتوائه على فيتامين أ والبوتاسيوم ، كما يوجد به الكثير من الألياف ما يؤثر بشكل إيجابى على الشفاء من انتفاخات المعدة.

6-عصير الأناناس الساخن: هذه الوصفة من الوصفات التى تجعل المصاب بانتفاخات المعدة يشعر بالارتياح.

- أحسن من "البيتادين".. 5 أطعمة تساعد على التئام الجروح

>