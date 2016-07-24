5 أطعمة أساسية لنمو الأطفال.. أهمها الألبان والخضروات

يلعب النظام الغذائى دورا هاما فى نمو وتطور الطفل، وإذا كنت غافلا عن الاحتياجات الغذائية الأساسية التى توفر صحة جيدة للطفل خلال مرحلة النمو، يقدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" العناصر الغذائية الهامة التى يجب أن تعطى للطفل فى المراحل الأولى عناصر النمو، وتتضمن الآتى:

1.الكالسيوم: معدن مهم جدا للجسم ويعمل على نمو الأسنان والعظام، والأطفال فى حاجة إليه خاصة فى السنوات الأولى من النمو، ويتواجد الكالسيوم فى الخضروات الورقية ومنتجات الألبان والأسماك والسلمون فهى مصادر جيدة للكالسيوم .

>2.الحديد: نقص الحديد يمكن أن يكون خطرا على صحة الطفل وتحتاجه خلايا الدم، ويتواجد فى اللفت والسبانخ واللحوم الحمراء.

>3. فيتامين ب12: جميع الفيتامينات من الفئة ب ضرورية لعملية التمثيل الغذائى الصحى، ويكون مطلوب فيتامين ب12 خلال سنوات النمو الأولى وموجود فى البيض والدجاج.

> 4.فيتامين د: يتطلب جسم طفلك المزيد من فيتامين د، وذلك من أجل امتصاص الكالسيوم بشكل جيد، ومن أجل عظام قوية، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين د سمك الماكريل والبيض والسلمون .

>5.فيتامينe: هذا الفيتامين يمكن أن يعزز مناعة وحماية الأطفال من الأمراض المختلفة، كما أنه يساعد على تعزيز الدورة الدموية بشكل صحى، ويتواجد فى بذور عباد الشمس وعين الجمل.

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