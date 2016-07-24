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لو خايف من نتيجة الثانوية العامة.. اضرب موز ولوز وأفوكادو

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لو خايف من نتيجة الثانوية العامة.. اضرب موز ولوز وأفوكادو لو خايف من نتيجة الثانوية العامة.. اضرب موز ولوز وأفوكادو
بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، بعد غد الاثنين، أصاب الارتباك والتوتر، الطلاب وأهلهم لأهمية تلك المرحلة، وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “TheDailyMeal”، عن بعض الأطعمة التى تقلل من الشعور بالتوتر، وتشمل:

1-

الموز


>بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الماغنسيوم والبوتاسيوم، يتميز الموز بقدرته على إمدادنا بالاسترخاء والسعادة، كما يتميز بقدرته على إعادة توازن الهرمونات.

2-

الأفوكادو


>يتميز الأفوكادو بغناه بالدهون الصحية والبوتاسيوم وفيتامين Eالتى تعزز مستويات هرمون السيروتونين فى الجسم، ويده بالسعادة ويقلل من التوتر والإجهاد.

3-

اللوز


>نظرا لاحتوائه على الصحية، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين والماغنسيوم وفيتامين E، يتمتع اللوز بالعديد من الخصائص التى يمكن أن تجعلنا نشعر بالسعادة والاستقرار لحالاتنا المزاجية عندما نشعر بالتوتر، كما يحتوى أيضا على مادة "التربتوفان" التى تساعد على استرخاء العضلات المتوترة.

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