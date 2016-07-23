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مايا دياب تكشف عن شخصية "سيمونا سكر" وهل تخطط لدخول التمثيل؟

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السبت 23-07-2016 20:36

بعدما شغلت مايا دياب العالم طوال الأسابيع الماضية بشخصية "سيمونا سكر" التي ركزت عليها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأغنيتها المصورة الجديدة "7 أرواح"، تبين أن "سيمونا سكر" هي الشخصية التي ستقدمها مايا في الكليب الذي صورته تحت إدارة المخرج جو بوعيد، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لطرحه.

مايا دياب ستتقمص شخصية "سيمونا سكر" في جميع مشاهد الكليب، ما عدا في المشهد الاخير، ومن خلال هذه الشخصية سوف تقدم دور الفتاة الفقية التي تعيش في حي متواضع في بيروت .

فهل خططت مايا دياب لتقديم شخصية "سيمونا سكر" لكي تجب نظر المخرجين الى قدراتها التمثيلية؟

من ناحية أخرى تتحضر مايا دياب لأحياء مجموعة من المهرجان من بينها "مهرجان إهمج في 19 تموز\ يوليو الشهر الجاري، وحفل في منطفة "مغدوشة"، بالإضافة إلى حفل آخر في لندن يجمعها بالفنان راغب علامة.

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سيدتي