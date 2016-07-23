هل يستحق جو رعد لقب "معلم لبنان"

لم يخش جو رعد المنافسة، بل كان لديه كامل الجرأة لان يطرح أغيته الجديدة "شعندك" في عز الموسم الذي يتنافس فيه نجوم الغناء في لبنان على طرح أغنياتهم الجديدة، ومن بينهم نجوى كرم وإليسا وعاصي الحلاني وراغب علامة وكارول سماحة.

ولكن جو رعد الذي ينتقد كثيرون تجربته الغنائية، ويفضلون أن يكتفي بتجربته كمزين متميز في مهنته، تمكن خلال ايام عدة من أن يتفوق على الجميع، بحيث بلغت نسبة مشاهدة أغنيته "شعندك" لربع مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهو رقم يعتبر قياسياً، إذا قارنا عدد المشاهدات بعدد الأيام القليلة التي طرح فيها الفيديو.

يشار إلى أن كليب "شعندك" يحظى برواج واسع في لبنان والدول العربية ودول الخليج، فهل يستحق جو رعد لقب"معلم لبنان"؟