بعد مقال طال تجربته التمثيلية.. مروان خوري يتدخل ويكبح جماح المغردين

تحت عنوان "مروان خوري صام وفطر على بصلة"، إنتقدت مقالة نشرت في إحدى الصحف المحلية في لبنان، تجربة مروان خوري في ثلاثية "حنين" من سلسلة "مدرسة الحب" مسلسل ووصفتها بالفاشلة، مرجعة السبب الى ضعف النص وسخافته، مشيرة إلى أن "خوري العملاق يدخل الأعماق ولا يليق به السطحيات".

فانز مروان خوري لم يتقبلو النقد، فهاجموا كاتبة المقال وشنوا حملة شرسة عليها، وصلت إلى حد استخدام عبارات لا تخلو من الإسفاف والبذاءة، مما إستدعى تدخلاً من مروان خوري نفسه، لكبح لجام "المحبين" وإيقافهم عن حدهم، عبر نشر مجموعة تغريدات، اعتبر فيها أن للنقد أصول ويمكن ان يتقبله الفنان احيان بهدف التحسين، ولكنه غمز في الوقت نفسه من قسوة النقد، واعتبر أن النقد القاسي لن يتقبله معجبو الفنان لأنهم يشعرون بالإهانة، والمسألة عندها لا تعود تتعلق بالفنان وحده.

وجاء في تغريدة مروان الاولى: "النقد الو معايير يمكن احباء الفنان يتقبلها تحت فكرة النقد ممكن يعدّل المسار بس احيانا بيكون النقد قاسي ومش منطقي"، وتابع مروان في تغريدة ثانية: "وساعتها احباء الفنان رح يشعروا بالإهانة لرهان ولرؤيا رسموها لفنانهم! المسألة ما عادت بتخص الفنان وحدو".

كما كتب مروان في تغريد ثالثة: "أرجوكم ما بدي جدل بهالموضوع وبشكر كل واحد عبر عن رأيه بس كمان ما بحي التجريح بحق حدا! البعض من محبتو تضايق ورد بشكل قاسي".

وتابع مروان في تغريدة رابعة قائلاً: "وبالنسبة للأعزاء الصحفيين واللي البعض منهم أصدقاء، مش مسألة أنو الفنان ما بحب النقد بس كمان النقد مش منزّل والنقد بيحمل هوى الناقد".