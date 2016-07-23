ماجدة الرومي تفتتح مهرجان "إهدنيات" وهذه كواليس حفلها

قبل بدء حفل الفنانة ماجدة الرومي في مهرجان إهدن الدولي "إهدنيات" برعاية السيدة ريما قرقفي، شهد الحفل تحضيرات لوجستية وتمرينات مكثفة قبل شهر من بدء الحفل وتمرينات لمدة ثلاثة أيام على مسرح إهدنيات للفرقة الموسيقية المؤلفة من 200 عنصر بين عازفين وكورال وفرقة رقص وثلاثة قائدي مايسترو للعازفين( لبنان بعلبكي) (وإيلي مرهج) مايسترو كورال لفرقة السيدة ماجدة الرومي ألموسيقية ( وجلبير معوض )مايسترو لكورال خاص من فرقة تابعة لإهدنيات شاركت في أغنيتين من برنامج حفل السيدة ماجدة الرومي.

بين ماجدة الرومي وصوتها وفرقتها الموسيقية ونوعية الجمهور الآتي من كافة مناطق لبنان من البقاع وبيروت والشمال والجنوب ومن المناطق المجاورة وجمال أرز بلدة إهدن، لغة موسيقية تعالت ورمت بمشاعر الغناء وتجاوب الجمهور الذي وقف وصفق وهتف باسم ماجدة الرومي وهي بصوتها وجماله وجمال عزف الفرقة الموسيقية، أغنت وأشبعت عطش الجمهور لفن راق ومثقف كفنها.

حضر حفلها الوزير سليمان فرنجية وحرمه السيدة ريما قرقفي وعدد من السياسيين لكن هذا الحضور لم يكن بصفة رسمية حيث الوزير فرنجية وحرمه لم يجلسا في الصفوف الأمامية إنما جلسوا بين الجمهور.

افتتاح السيدة ماجدة الرومي مهرجان "إهدنيات" الدولي؛ رسالة حب وسلام من إهدن إلى لبنان. إهدن، التي وصفتها ماجدة بأنها "صلب المجد والكرامة اللبناني.. كل حبّة تراب في إهدن تحمل الكرامة، البطولة والشهادة.. ونستطيع أن نقول أنها الأرض المقدسة.

غنّت "غمّض عينيك"، "عم يسألوني عليك الناس"، "غنّي للحب"، "أحبّك جداً"، "على قلبي ملك" ومن بعدها "عم بحلمك يا حلم يا لبنان"، "ما رح أزعل عشي"، "حبيبي"، "اعتزلت الغرام"؛ ثم "نشيد الحب" لجبران خليل جبران.

غنّت الحب وانتقلت الرومي بجمهورها إلى أغانيها القديمة: "كلمات ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي"، "وداع"، "يا سنيني لا تنسيني"، "خدني حبيبي عالهنا".

ولميخائيل نعيمة غنّت "أخي" في تحية لشهداء الحرب اللبنانية

مع نهاية كل حفل لماجدة تقدم تحية ختامية. منها ل زكي ناصيف، وديع الصافي، سميرة توفيق وغيرهم، بمشاركة أكثر من 45 راقصاً والكورال

"زرعنا أرضك يا بلادي"، "زينوا الساحة" وغيرها من الأغاني.

"راجع يتعمر لبنان" الأغنية الختامية على وقع الدبكة والأعلام اللبنانية.