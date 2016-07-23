أشقاء برينس "المفترضين" يفشلون في الحصول على حصة من تركته

رفض مدير تركة المغني الأمريكي الراحل برينس Prince مطالب ثلاثة أشخاص، أكّدوا أنّ والدهم هو أيضاً الأب البيولوجي لبرينس، الذي كان ثمرة علاقة غير شرعية.

وجاء الرفض في وثائق قدّمت إلى محكمة مينيسوتا، يوم الأربعاء، ردّاً على مطالب ثلاثة أفراد يسعون للحصول على نصيب من تركة برينس، بعد وفاته المفاجئة في أبريل، من دون أن يترك وصيّة على ما يبدو.

وطالب الثلاثة بإجراء اختبارات الحمض النووي لإثبات أنّهم إخوة مغني البوب الشهير من ناحية الأب.

وسلّط الرفض، الذي ينتظر مراجعة من جانب القضاء، الضوء على الإدعاءات المتداخلة والمعقّدة بالقرابة، التي يتعيّن الفصل فيها من قبل محكمة مينيسوتا، التي تشرف على تركة برينس، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.

وهناك ادّعاءات أخرى من ثلاثة رجال بأنّهم أبناء لبرينس من علاقات خارج إطار الزواج، بينهم اثنان دخلا السجن، إلى جانب امرأة تدّعي أنّ برنس تزوّجها سراً، وأنّ سجلات زواجه تصنّف بأنّها سرية للغاية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

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