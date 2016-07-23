بالصور: سيارات محمد رمضان الفارهة تشعل "حرب النجوم"

أراد الفنان محمد رمضان إسعاد جمهوره ومشاركته صور أحدث سيارتين أنضمتا لأسطوله من السيارات الفارهة، ولكن حدث العكس تماما، فقد انطلقت العشرات من ردود الأفعال الغاضبة لم تقتصر على جمهوره فحسب وإنما امتدت لتشمل زملاء الطريق من نجوم الفن .. الذين سخروا منه بالعديد من الطرق الرمزية .. بينما طالبه جمهوره صراحة بالتوقف عن التعامل "كمحدث نعمة" يستفز الفقراء والبسطاء!!

الفنان أحمد حلمي لقن زميله الشاب درساً في الاحتفاظ بالأسرار بعدما التقط صورة من داخل سيارته القديمة، من طراز "Mini Morris"، وعلق عليها قائلاً: «تقدر تبوح بسر ينفع الناس؟؟ للأسف لأ.. ماهو عيب الأسرار كده.. أكتر حاجة ممكن تفيد الناس بس للأسف مينفعش تتقال.. ده كلام في سرك.. ششششش».

بينما لجأ الفنان محمد هنيدي لدوره التاريخي بفيلم "يا أنا يا خالتي" للرد على فشخرة زميله محمد رمضان ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورة له بجوار سيارة فيات 125، وعلق قائلاً: أفضل سيارة.

الملحن عمرو مصطفى اتخذ موقفا وسطاً بين الفريقين وعلق على شراء الفنان محمد رمضان سيارتين فارهتين، قائلاً: الحمد لله جبت لابني العربيات اللى نفسه فيهم.. الخلاصة اتمنى لغيرك الخير واجتهد متقولش ده جاب إيه قول دائمًا الحمد لله وصدقني زي ما بتتمنى الخير لغيرك أكيد ربنا كريم وسيعطيك من خزائنه..ملحوظة البوست ده مش تريقة على حد البوست ده علشان نسيب الخلق للخالق".

الفنانة نشوى مصطفى، تصدت لمهمة الدفاع عن زميلها الفنان محمد رمضان، وكتبت عبر حسابها على موقع الفيس بوك: من أربع سنين اشتغلت مع محمد رمضان مسلسل اسمه الشركة وصادفت قعدنا سوا فى البريك، وكان الحوار بينا وماحدش يضحك أو يتريق أو يستخف دمه على تفسير سورة العصر، محمد كان بيشرح لى تفسير سورة العصر إن الإنسان خاسر طالما مش حيلتزم بشروط عدم الخسارة وهى "الإيمان زائد عمل الخير زائد الحكم بالحق والعدل زائد الصبر".

وأضافت نشوى: " كلامي فيه دلالة على نفسية محمد رمضان أد أيه قربه من ربه -- واعتقد اللى وصل له محمد مش بس شطارة ومش بس اجتهاد.. لأ اللى وصل له ده قرار إلهى، ليه بأقول كده لان الهرى واصل للمدى على موضوع العربيتين اللي اشتراهم -- يا أسيادنا دى عطايا ربنا والله العظيم .. والعطايا ظاهرها رضا ومحبة وباطنها اختبار.. وأنا واثقة إن محمد حينجح فى الاختبار لأنى أظن إنه ممن قال فيهم الله "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

رمضان حقق ما أراد .. فهل تعليقات النجوم للسخرية من الثراء الفاحش للنجم الشاب أم مجرد دعابة للأسطورة؟