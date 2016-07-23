رئيس «العامة للاستثمار»يبحث مع مسؤولي البحر الأحمر تنمية الاستثمار بالمحافظة‎

ناقش اليوم السبت محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار مع مسؤولي محافظة البحر الأحمر الخطة الاستراتيجية للتنمية ومشاريع الاستثمار المتاحة بالمحافظة، وموعد ومشروعات المؤتمر الاقتصادي الإقليمي المزمع إقامته بالغردقة، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد، واللواء صلاح الجمل مدير عام الاستثمار بالمحافظة، وعدد من المسئولين والتنفيذيين بقطاع الاستثمار بالهيئة العامة ومحافظة البحر الأحمر.

ووجه مسؤولو البحر الاحمر الشكر لهيئة الاستثمار على مجهودهم في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي للاستثمار بمحافظات الصعيد من أجل دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة الساحلية، وفتح فرع للهيئة بالغردقة مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب، وأن محافظة البحر الأحمر على أتم الاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي الإقليمي بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الإستثمارية المتاحة بنطاق المحافظة.

​وتناول الاجتماع ما تم من اتصالات، وعدد من الاجتماعات مع رجال القوات المسلحة لاستغلال الأراضي الواقعة في مناطق مميزة بالمحافظة، وطرحها للاستثمار مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أهمية وجود فرع للهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة مما يساهم في إزالة العديد من العقبات التي تواجه هذا القطاع بالبحر الأحمر، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة مؤكدا على أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها حتى يخرج هذا المؤتمر بالمظهر المشرف الذي يليق باسم مصر ومحافظة البحر الأحمر.