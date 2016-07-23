تجارة أسوان تنظم لقاء شبابي للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

نظمت كلية التجارة بأسوان بالتعاون مع مجلس مدينة ادفو لقاءً شبابيًا موسعًا بعنوان “الشباب والتنمية” بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور صبري محمود رئيس مجلس مدينة إدفو، وأحمد العادلي نائب رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية بأسوان، وعبد الله أبو الحمد مدير مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان ولفيف من القيادات التنفيذية والشبابية والمجتمعية من مدينة أسوان ومدينة ادفو.

وقال الدكتور حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة بجامعة اسوان بأن مشاركة الكلية في تنظيم هذه الندوة الثقافية، واللقاء بمناسبة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو تأتى في إطار حرص الكلية على تنمية وعى الشباب، ومشاركة المجتمع في الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية.