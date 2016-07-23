الجامعة العربية: توافق عربى على مشاريع قرارات "قمة الأمل"

أعلن المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، عن أن وزراء الخارجية أعدوا فى اجتماعهم التحضيري، الذى اختتم مساء اليوم لقمة نواكشوط، كافة مشروعات القرارات المرفوعة للقادة العرب فيما يتعلق بمجمل الأوضاع العربية الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والارتقاء بالعمل العربى المشترك.

وأوضح المتحدث - فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام "الوزارى التحضيري" بمقر انعقاد قمة نواكشوط - أن الاجتماع ناقش تقريرين أولهمها لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت العام الماضى بمدينة شرم الشيخ، وثانيهما تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربى المشترك وتطوير الجامعة بالإضافة إلى بنود المجلس الاقتصادى والاجتماعي، فيما يخص التنمية والاستثمار.

وكشف عفيفي، عن توافق عربى بشأن مجمل مشاريع القرارات المرفوعة للقادة مع تحفظ من قبل بعض الدول الأعضاء على مشروعات تتعلق بالتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية وكذلك مشروع قرار التضامن مع لبنان ومشروع القرار.