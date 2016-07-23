أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية: توافق عربى على مشاريع قرارات "قمة الأمل"

Google+ Print
الجامعة العربية: توافق عربى على مشاريع قرارات "قمة الأمل" الجامعة العربية: توافق عربى على مشاريع قرارات "قمة الأمل"
أعلن المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، عن أن وزراء الخارجية أعدوا فى اجتماعهم التحضيري، الذى اختتم مساء اليوم لقمة نواكشوط، كافة مشروعات القرارات المرفوعة للقادة العرب فيما يتعلق بمجمل الأوضاع العربية الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والارتقاء بالعمل العربى المشترك.

وأوضح المتحدث - فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام "الوزارى التحضيري" بمقر انعقاد قمة نواكشوط - أن الاجتماع ناقش تقريرين أولهمها لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت العام الماضى بمدينة شرم الشيخ، وثانيهما تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربى المشترك وتطوير الجامعة بالإضافة إلى بنود المجلس الاقتصادى والاجتماعي، فيما يخص التنمية والاستثمار.

وكشف عفيفي، عن توافق عربى بشأن مجمل مشاريع القرارات المرفوعة للقادة مع تحفظ من قبل بعض الدول الأعضاء على مشروعات تتعلق بالتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية وكذلك مشروع قرار التضامن مع لبنان ومشروع القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365