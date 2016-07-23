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الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي مقوية للقلب

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الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي مقوية للقلب الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي مقوية للقلب

الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي (أرشيفية)

سبب إيجابي آخر لتناول المكسرات، فباستثناء طعمها اللذيذ أظهر بحث أميركي صيني مشترك أن تناول الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي يخفض فرص الإصابة بمشاكل في القلب التي تهدد الحياة بواقع الثلث.

البحث الجديد الذي أعده علماء من الولايات المتحدة والصين، خلص إلى أن تناول حصة واحدة من الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي في اليوم تقلل فرص الإصابة بمشاكل القلب بنسبة 17%، كما تخفض عدد الوفيات من جميع الأسباب بحوالي 30%. فالمكسرات تحتوي على مزيج غني من الأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى، وتعمل معا على تخفيض الكولسترول وتقليل الالتهابات في الجسم، بحسب موقع “العربية نت”.

أحدث الدراسات تسلط الضوء على الفوائد الصحية الكبيرة للمكسرات إذا كانت جزءا من النظام الغذائي اليومي.
> وفي دراسة إسبانية أميركية سابقة، أفادت بأن تناول الأشخاص الذين هم عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني للمكسرات يساعد على تقليل تطور المرض.
> حيث إنهم لا يشعرون بالجوع كثيرا وسجل لديهم انخفاض في مستويات السكر في الدم بعد الأكل، دون أي زيادة في الوزن.

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