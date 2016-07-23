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محمد حلمي يعلن لـ في الجول عن ثنائي سيقيده إفريقيا في قائمة الزمالك

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محمد حلمي يعلن لـ في الجول عن ثنائي سيقيده إفريقيا في قائمة الزمالك محمد حلمي يعلن لـ في الجول عن ثنائي سيقيده إفريقيا في قائمة الزمالك

استقر محمد حلمي المدير الفني للزمالك على أربعة أسماء سيتم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية لاستكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع ماميلودي صن داونز في الجولة الرابعة لدور المجموعات يوم 27 يوليو في جنوب إفريقيا، ومازالت فرصه في التأهل على قمة المجموعة قائمة.

وقال حلمي في جزء من حوار مطول مع ـFilGoal.com يوم السبت سننشره لاحقا: "اتفقت مع الجهاز الفني ومرتضى منصور رئيس النادي على الأسماء الأربعة التي سيتم قيدها في القائمة الإفريقية".

وأضاف "إبراهيم صلاح سيكون منها بالتأكيد، وأيضا علي فتحي.. وسنعلن عن بقية الأسماء في المرحلة المقبلة".

ومن صفقات الزمالك التي ضمها الصيف الجاري لن يتمكن من قيد إفريقيا إلا محمد مسعد المنتقل من المقاصة أو علي فتحي أو صلاح ريكو –حال حصوله على الاستغناء- أو العائدين من الإعارة مثل إبراهيم صلاح وإسلام جمال.

وأشار حلمي "نركز الآن على مباراة صن داونز، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة فقط من مباراة إنيمبا في الجولة الأخيرة على ملعب بتروسبورت لكي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كوصيف للمجموعة.

انتظروا حوار مطوّل مع حلمي لـFilGoal.com.

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